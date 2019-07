Ebenfalls am Samstag ließ Neymar mit der Antwort auf die Frage nach seinem größten Karrieremoment aufhorchen. Auf Platz eins sei sein Olympiasieg mit Brasilien 2016 zu finden, danach schon käme der 6:1-Erfolg mit Barca über PSG im März 2017, erklärte er gegenüber der Website „Oh my goal“. Die Katalanen hatten damals nach einem 0:4 im Hinspiel in einem denkwürdigen Match noch den Viertelfinaleinzug geschafft.