Zum mysteriösen und gleichsam schockierenden Vorfall kam es am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in der Reichsapfelgasse. Der 36-Jährige war in Begleitung seiner 35-jährigen Freundin mit dem Hund spazieren, als sie plötzlich von dem ihnen unbekannten Passanten angesprochen wurden. „Dieser fragte die beiden, ob er den Hund füttern dürfte“, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer am Sonntag. Der Hundebesitzer verneinte, daraufhin habe dieser „in einer Fremdsprache laut zu schreien“ begonnen, hieß es.