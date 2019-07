Völlig ausgerastet ist, wie berichtet, am Freitag ein 57-jähriger FPÖ-Mandatar in Bergheim bei Salzburg. Der Mann schoss vom Balkon seiner Wohnung wild um sich, feuerte aus einer großkalibrigen Pistole insgesamt 29 Schüsse ab. Politischer Frust dürfte ein Motiv gewesen sein, FPÖ-Salzburg-Chefin Marlene Svazek brachte aber auch persönliche Schicksalsschläge des Mannes als möglichen Grund aufs Tapet. Die Cobra überwältigte den Mann, er wurde in die Christian-Doppler-Klinik eingewiesen und aus der FPÖ ausgeschlossen. Im Internet sorgen seit dem Vorfall Hass-Postings eines ehemaligen FPÖ-Funktionärs für Aufregung. ÖVP und auch die Grünen wollen gegen ihn rechtliche Schritte einleiten.