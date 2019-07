Satz eins dauerte länger als Damen-Finale

Das Match zwischen dem Weltranglisten-Ersten und dem Grand-Slam-Rekordsieger begann ausgeglichen wie erwartet. Mit zwei Assen gleich im Auftakt-Game zeigte Federer, dass er gegen den Serben in seinem zwölften Wimbledon-Finale reüssieren will. Im umstrittenen dritten Spiel vergab der Schweizer den einzigen Breakball im ersten Durchgang zum 3:1. Danach ging es aber ohne einen weiteren ins Tiebreak. In diesem geriet Djokovic nach einer 3:1-Führung mit 3:5 in Rückstand, machte dann aber vier Punkte en suite zum Satzgewinn. Satz eins dauerte mit 58 Minuten allein drei Minuten länger als das einseitige Damen-Finale zwischen Siegerin Simona Halep und Serena Williams am Vortag.