Schon im Juli 2018 soll sich der traumatische Flug der Herzogin ereignet haben, erst jetzt kam dieser jedoch ans Tageslicht. Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, sei Camilla mit dem Hubschrauber von Sandringham in Richtung ihres Hauses in Wiltshire abgehoben. Nur neun Sekunden nach dem Start sei es bei einer Gesamtgeschwindigkeit von 260 km/h fast zu einem Crash mit einem Flugzeug, das Fallschirmspringer an Bord hatte, gekommen.