Die Sommerpause verlief plangemäß. „Ich bin ganz zufrieden, weil wir wirklich Dinge verbessert haben. Das war auch notwendig. Wir sehen aber, dass wir vom körperlichen Bereich her weiter sind“, erklärte Kühbauer wenige Tage vor dem Cup-Auftakt in Allerheiligen. Fußballerisch waren schon Teile der Frühjahrssaison nach seinem Geschmack verlaufen. „Wir haben versucht, das Spiel etwas schneller zu machen. Variabel und schneller in die Spitze, weniger dieses Ballbesitzspiel, dieses Totspielen mit dem Ball. Wir haben dann zwar 30 Tore geschossen, aber trotzdem hätten wir noch 15 mehr schießen müssen.“ Dieser Weg dürfte weitergegangen werden. „Es war mir wichtig zu sehen, dass wir in die letzte Zone kommen. Das hat uns im Herbst gefehlt.“