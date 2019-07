Der spektakuläre Grand Prix von Österreich in Spielberg mit dem packenden Zweikampf zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc hat der bis dahin eher gähnenden Formel 1 viel Leben eingehaucht. Gut möglich, dass der einst von Niki Lauda so liebevoll genannte „Kuh-GP“ am Jahresende als „Saisonhighlight“ ausgezeichnet werden könnte. Und FIA-Boss Jean Todt liebäugelt mit einem Comeback der Tankstopps ...