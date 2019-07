Ein mehrstündiger, massiver Stromausfall hat am Samstagabend New York erfasst. Mehr als 70.000 Menschen in Midtown Manhattan und der Upper West Side waren davon betroffen. Der Versorger Con Edison sprach von „erheblichen Stromausfällen“. Der Stromausfall kam genau zum 42. Jahrestag des großen Blackouts von 1977, der ganz New York verdunkelte und ins Chaos stürzte.