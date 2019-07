Polizeisprecher: „Die Ermittlungen brauchen ihre Zeit“

Ob die Kinder in Balderschwang Urlaub gemacht haben oder zu Besuch waren, wird nun untersucht. Auch wem der Traktor gehört, ist laut bayrischer Polizei noch Gegenstand von Ermittlungen. Weitere Angaben wollte Polizeisprecher Christan Eckel aus Rücksicht auf die Betroffenen nicht machen: „Die polizeilichen Ermittlungen brauchen ihre Zeit.“ Für den Einsatz waren zahlreiche Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Bergwacht und Feuerwehr aus Kempten sowie Kollegen aus dem benachbarten Hittisau in Vorarlberg bis in die Nachtstunden an Ort und Stelle.