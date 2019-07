„Krone“: Wie blickst du mit mehr als zwei Jahren Abstand auf deine Zeit in Hütteldorf zurück?

Canadi: Am Ende des Tages war es eine gute Erfahrung für mich, ich konnte mich auch hier weiterentwickeln - wenn auch über eine andere Schiene. Es hat leider nicht so geklappt, wie wir es uns gemeinsam vorgestellt hatten. Daher war es nur eine kurze Periode.