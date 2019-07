Die Erste am Glockner?

Die Alpinistin Mary Whitehead aus England hat – ungeachtet und unerwähnt von der Öffentlichkeit – am 24. Juli 1869 den Großglockner als erste Frau bezwungen. Am 25. August gelang dies der Salzburgerin Anna von Frey. Dieses Jubiläum war Anlass für die neue Ausstellung.