Gerade im Juli fahren die meisten Urlauber in den Süden, besonders an den Freitagen und Samstagen. So waren im Vorjahr an diesen beiden Wochentagen auf der Brennerautobahn im Schnitt um rund 40 Prozent mehr Fahrzeuge unterwegs als im Jahresschnitt, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Auch auf der Tauernautobahn, der Karawankenautobahn sowie auf den südlichen Abschnitten der A2 nimmt der Verkehr im Sommer massiv zu. Bei der Zählstelle Ofenauer Tunnel waren im vergangenen Juli im Schnitt jeden Samstag 79.000 Pkw unterwegs, um 54 Prozent mehr als im Jahresschnitt. Bei Spittal wurden im Juli 2018 mit 67.000 Pkw pro Samstag sogar doppelt so viele Autos gezählt. Der VCÖ schlägt für Autobahnen eine zeitlich gestaffelte Maut vor.