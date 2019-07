Weltweit Kunden

Mit Bandagist Heindl, dem Verkehrskuratorium und der Digital-Media-Agentur Netural wird gerade daran getüftelt, wie der Umgang mit Elektro-Rollstühlen in sicherer Umgebung trainiert werden kann. Tablet-Computer, Smartphones und die Digitalisierung reißen Barrieren ein. „Assistierende Technologien können die Lücke schließen, die durch die Beeinträchtigung entstanden ist. Dann steht der Kreativität, der Bildung, der Teilhabe nichts mehr im Wege. Dann gibt’s keine Grenzen“, sagt Hofer, dessen Team schon 20 Software-Programme entwickelte. Besonders gefragt sind die Produkte in Deutschland, Südkorea, in der Schweiz und in Skandinavien, USA, Großbritannien und Australien.