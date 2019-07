Kein guter Start in eine neue Liebesbeziehung: Dem 27-Jährigen wird von der Staatsanwaltschaft Linz vorgeworfen, dass er Wertpapiere im Wert von 20.000 Euro an die ebenfalls angeklagte 40-Jährige übergeben haben soll. Als Motiv geht die Anklage davon aus, dass er in die Frau verliebt gewesen sei und sie finanziell unterstützen wollte. Davor soll der Verliebte die Papiere im Inhabernamen, der Screening-Zeile und im Logo so verfälscht haben, dass sie von seiner Angebeteten eingelöst werden können. Pikanterie am Rande: Die betroffenen Wertpapiere gehörten seiner damaligen Noch-Lebensgefährtin