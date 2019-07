Der Freund entlastete den 19-Jährigen beim Prozess in Wels: Äußerungen wie „Ich bring’ dich um“ seien in der Klasse normal. Verteidiger Lorenz Kirschner: „Mein Mandant wollte Anschluss in der Klasse finden und hat diese Umgangsformen übernommen.“Freispruch. Bei der sexuellen Belästigung - für den Richter bestenfalls eine Verletzung der Würde - gab es eine Diversion mit einem Jahr Probezeit. Kirschner: „Im Ergebnis muss die Republik sogar für zwei Tage U-Haft-Entschädigung zahlen.“