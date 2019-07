Das klingt, als wüssten Sie da mehr. Haben Sie noch was im Safe?

Also erstens habe ich gar keinen Safe. (Lacht.) Und glauben Sie mir, ich bin in der FPÖ mit einigen Leuten groß geworden, die gerne erzählt haben, dass sie solche Dossiers haben. Ewald Stadler war zum Beispiel so ein Fall. Ich halte davon überhaupt gar nichts, es wäre unverantwortlich, so etwas zu tun. Ich will die Dinge nur so benennen, wie sie wirklich sind, nicht mehr und nicht weniger. Am Ende setzt sich der ehrliche Weg durch. Und wenn ich mit unehrlichen Methoden arbeiten müsste, dann will ich mich gar nicht durchsetzen.