Die drei Ungarn sind am Freitag erst um die Mittagzeit in den extrem anspruchsvollen und langen Priel-Klettersteig eingestiegen.Nach einem schweren Gewitter mit Starkregen setzten sie um 17 Uhr aufgrund von Erschöpfung und Unterkühlung einen Notruf ab. Bergretter aus Vorder- und Hinterstoder sowie ein Polizist der Alpinen Einsatzgruppe Kirchdorf an der Krems stiegen zu den Bergsteigern auf. Auch der ÖAMTC Hubschrauber C14 aus der Steiermark war im Einsatz. Die Bergung mit dem Hubschrauber gestaltete sich aber wegen des schlechten Wetters und der ungünstigen Position der Opfer schwierig. Die beginnende Dunkelheit verschärfte die Situation. Die Bergsteiger wurden zum letztmöglichen Zeitpunkt gerettet. Für Bergrettung und Alpinpolizei endete der Einsatz erst kurz vor Mitternacht.