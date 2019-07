Totalschaden für eine 34-Jährige in Bad Gastein: Sie hatte ihr Auto am Freitagvormittag auf einer abschüssigen Straße am Bankett geparkt. Die Frau vergaß aber beim Aussteigen die Handbremse anzuziehen, der Pkw rollte in der Folge abwärts, stürzte 10 Meter über eine Stützmauer und blieb schließlich an mehreren Bäumen hängen.