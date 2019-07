Der Unfall ereignete sich gegen 11.35 Uhr. Der 30-jährige Deutsche fuhr mit Freunden auf der Planseestraße von der deutschen Staatsgrenze in Richtung Reutte, als er in einer Linkskurve plötzlich auf das Straßenbankett geriet. „Der Mann wurde vom Motorrad gehoben und daraufhin rund 30 Meter durch die Luft geschleudert. In weiterer Folge kam er im Straßengraben zu liegen“, heißt es vonseiten der Polizei.