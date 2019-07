Schwere Regenfälle sorgten in der Nacht auf Samstag für zahlreiche Feuerwehr-Einsätze im Bezirk Leibnitz: Bäume sind auf Straßen gestürzt, Stromleitungen wurden beschädigt, und bei einem Haus in St. Georgen an der Stiefing wurde das Dach teilweise abgedeckt. Nach den kühlen Tagen gibt nun der Sommer ein Comeback.