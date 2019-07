Rechtzeitig zum Start des „Kronehit Electric Nation“-Festivals am Grazer Messegelände verzogen sich die Regenwolken, die Mega-Party mit zahlreichen Star-DJs mit 18.000 Fans war ein voller Erfolg. The Chainsmokers sorgten am frühen Abend für brodelnde Stimmung, später legte Armin van Buuren nach. Ein Wermutstropfen: Mit Steve Aoki musste einer der großen Stars wegen eines Todesfalls in der Familie kurzfristig absagen. Würdiger Ersatz wurde aber mit dem US-Star-DJ KSHMR gefunden.