Bei unserem wilden Ritt nach L’Alpe d’Huez habe ich gestern übrigens mein radlerisches Waterloo erlebt. Am Fuß des Berges bin ich mit viel zu hohem Puls mit meinem Freund Manuel Hofstätter in die ersten der 21 legendären Spitzkehren geknallt - am Ende dieser Tortur war meine Beinmuskulatur völlig am Ende. Und während der Puls rast und man aus Erschöpfung fast vom Rad kippt, sagt man sich, dass man jetzt echt genug hat von diesem Blödsinn. Aber oben angekommen fängt das Kribbeln schon wieder an. Rein in den Bus und ab zum nächsten Bergpass! Dieser Kampf mit sich selbst ist auch eine gute Lebensschulung.