Besonders ungünstige Lage in Kitzbühel

In St. Johann gibt es nur einen Kassenzahnarzt – in ganz Kitzbühel nur neun. Mit der Lage hat sie es nicht gut getroffen, bestätigt Arno Melitopulos, Direktor der Tiroler Gebietskrankenkasse: „Verglichen mit anderen Bundesländern liegt in Tirol für Kassenzahnärzte eine ungünstige Kostenstruktur in Form hoher Mieten, hoher Lebenserhaltungskosten und hoher Grundstückspreise vor – insbesondere im Bezirk Kitzbühel.“