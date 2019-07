Der plötzliche Tod von Renndirektor Charlie Whiting hatte die Formel 1 im März kurz vor dem Saisonstart geschockt. Der Brite starb im Alter von 66 Jahren in Melbourne an einer Lungenembolie. Am Rande des Grand Prix von Großbritannien gab es am Donnerstag eine Gedenkfeier für Whiting, bei der Ferrari-Ass Sebastian Vettel für Gänsehautmomente sorgte (oben im Video).