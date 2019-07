Am Hauptplatz werden derzeit die Straßenbahnschienen ausgetauscht, eine große Baustelle wurde eingerichtet. Auch am Samstag wird gearbeitet - und in aller Herrgottsfrüh geschah das Malheur. Ein Betonmischer fuhr die Uhr an - und seither steht sie schief. Das Hoppala am frühen Morgen wurde sogar von einer Überwachungskamera festgehalten.