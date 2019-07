Ein 18-jähriger Pinzgauer ist am Samstagvormittag beim Bau eines Hochstandes in einem Wald in Niedernsill vier Meter abgestürzt und verletzt worden. Der junge Mann dürfte auf dem Holz ausgerutscht sein, berichtete die Polizei Salzburg. Freunde alarmierten die Rettung. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.