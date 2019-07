Wie geht es Herrn und Frau Österreicher in der schönsten Zeit des Jahres, und was tut sich zwischen Rovinj, Lignano oder Jesolo? Unsere Urlaubsreporterinnen Clara Milena Steiner und Anna Haselwanter sind in den nächsten Wochen für Sie unterwegs und berichten aus Kroatien und Italien. Freuen Sie sich auf unterhaltsame Geschichten, die Sie ab sofort über den Sommer begleiten werden. Clara Milena Steiner hat sich zum Auftakt auf den Campingplätzen im kroatischen Istrien umgesehen - und nachgefragt, warum so viele Männer alleine unterwegs sind.