„Wie konnte ich nur so lange so blind sein?“

Die Mütter der mutmaßlichen Opfer sehen das anders. Vier von ihnen sitzen jetzt in einem Kaffeehaus, sie haben Akten zu dem Gespräch mit der „Krone“ mitgenommen, „die unsere Anschuldigungen belegen“. Was sind die Beweise der Frauen? Aufzeichnungen von Erzählungen ihrer Kinder, vor ihnen und vor Psychologen. „Wie konnte ich nur so lange so blind sein?“, fragt eine der Mütter, und Tränen laufen aus ihren Augen: „Ich hätte die Anzeichen, dass mit meinem Buben Schreckliches geschieht, viel früher erkennen müssen.“