Folgt bald die Marsmission?

50 Jahre nach der Mondlandung steigt, nicht zuletzt aufgrund Initiativen einiger Milliardäre, wieder das Interesse am All. Sünkel hofft auf einen „Steigflug“ in den nächsten Jahren. „Vielleicht könnte das in 15 bis 20 Jahren in einem ähnlich prägenden Ereignis kulminieren: einer bemannten Marslandung“