Österreichs Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri hat am Samstag bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Gwangju in der Solo-Technik-Kür den achten Rang belegt. Mit 85,6098 Punkten konnte sie ihre Platzierung aus dem technischen Programm nicht verbessern. Trotz einer besseren Performance im Zwölfer-Finale und Szenenapplaus erhielt sie nur wenig bessere Noten.