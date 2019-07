„Am Berg gibt es nicht all zu viele Steckdosen“

Aber zum Anfang: die Lamserspitze ist einer der markantesten Berge im Karwendelgebiet, das Gelände steil, letzte „Schneereste“, die zum Teil bis zu fünf Meter hoch sind, liegen unter den Hängen, von denen sie gerutscht sind.

Im Seil hängend, bohren die Männer Löcher in die Felswand, 15 Zentimeter tief, mit einem Durchmesser von 24 Millimeter. „Gut eine Viertelstunde wird pro Loch gebohrt“, erklärt Wallenta. In den Händen liegen dafür Benzinbohrer, gut 15 Kilogramm schwer – denn „Steckdosen sind am Berg eher selten.“ Das Loch wird ausgeblasen und mit einer Drahtbürste gereinigt, bevor mittels eines Spezialklebers der Hacken angebracht werden kann. Danach werden Stahlseile eingezogen, die die Bergretter zuvor in die Steiganlage schleppten. Die Turnerrinne, die Seilstrecke zur Lamsenspitze, wurde zudem verlegt, durch Steinschläge kam es dort im Vorfeld häufig zu Unfällen.