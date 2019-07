Erst zu heiß und trocken, nun wieder zu kalt und nass - das Wetter kann es uns derzeit einfach nicht recht machen. Doch Kopf hoch, auch wenn das Wochenende nahezu im gesamten Land gehörig ins Wasser fällt: Der Sommer kämpft sich in der kommenden Woche zurück und wirft pünktlich zum Wochenende wohl wieder den Turbo an. Für alle Hobbyastronomen gibt es zudem am Dienstag einen wahren Augenschmaus am nächtlichen Firmament zu bewundern. Also Augen auf!