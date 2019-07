Luftige Aufnahmen

Gefilmt wird bei der Polizei neuerdings aber nicht nur am Boden, sondern auch in luftigen Höhen. Seit März sind in Tirol zwei Drohnen im Einsatz, die zum Beispiel Luftaufnahmen von Tatorten oder Demos liefern können. Auch bei Bränden oder der Suche nach Vermissten wurden sie schon eingesetzt. Fünf „Piloten“ gibt es bisher – Tendenz steigend. Der Einsatz ist streng geregelt. So dürfen etwa Menschen nicht überflogen werden. Und in der Flugkontrollzone zwischen Telfs und Jenbach braucht es das Einverständnis der Austro Control.