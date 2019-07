Als jüngste Selfmade-Milliadärin weiß Kylie Jenner natürlich, wie sie ihre neuesten Produkte am besten an den Mann - und natürlich auch die Frau - bringen kann. Und so rekelt sich die 22-Jährige für ihr neuestes Werbevideo quasi nackt auf dem Fußboden, ihre sexy Kurven in einen Body gehüllt, der nur aus dünnen Perlenschnüren besteht, während sie sich ihre Haut verführerisch mit ihrer Bodylotion eincremt.