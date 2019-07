Merkel ist neu, dass ihr Körper nicht immer das macht, was der Geist will

In ihrer fast 14-jährigen Kanzlerschaft hat Merkel schon viele Krisen gesehen - doch dass ihr Körper nicht immer macht, was der Geist von ihm will, ist auch der bald 65-Jährigen neu. Selbst mit ihrer sonst eisernen Willenskraft ist es ihr nicht gelungen, die Krämpfe zu unterdrücken. Einen Tag nach dem jüngsten Anfall an der Seite des Finnen Antti Rinne reagierte Merkel pragmatisch: Als sie die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen am Donnerstag empfing, ließ sie zu den militärischen Ehren einfach zwei Sessel auf das rote Podest stellen.