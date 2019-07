Dass ihre Liebe zu dem Hollywood-Beau auch fünf Jahre nach dem Liebes-Aus für die meisten Leute noch so ein großes Thema sei, kann die Deutsche jedoch nicht verstehen: „Es waren einfach nur zwei Leute, die sich verliebt haben. Nur der eine zieht das ganze Image so mit. Besonders jetzt für meine Beziehungen, die danach kamen, ist es nicht so toll, dass immer noch der andere Name drin steht.“