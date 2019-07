Die SPÖ will als Kontrastprogramm Eingriffe in Pensionsgutschriften unmöglich machen, die „Aktion 20.000“ wieder einführen, modernere Arbeitsbedingungen und mehr Plätze für Ärzte. In der Wohnpolitik will man etwa die Steuern auf Mieten abschaffen. Schulen dürften keine reinen „Aufbewahrungsstätten“ werden, daher brauche es 5000 Lehrer mehr, forderte Rendi-Wagner.