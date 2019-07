Vor dem zehnten von 21 Saisonläufen führt Hamilton die Gesamtwertung mit 197 Punkten deutlich vor Bottas (166) an. Dritter ist Spielberg-Sieger Max Verstappen (126) im Red Bull. Der Niederländer startet aus der zweiten Startreihe neben Leclerc. Jener wollte das Maximum aus seinem Ferrari herausgeholt haben. „Der dritte Platz ist nicht schlecht und offensichtlich das Beste, was wir erreichen konnten.“ Nach seiner Bestzeit in der zweiten Qualifying-Phase inspizierte der 21-jährige Monegasse nach Rang drei ein wenig ungläubig den Mercedes. „Sie waren sehr schnell, vor allem in den Kurven.“ Ob er Teile gefunden habe, die auch sein Ferrari gebrauchen könnte? Leclerc: „Ich habe mir nur den Zustand der Reifen angeschaut.“