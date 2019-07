Mit drei Siegen in der Vorrunde zogen der Salzburger Laruenz Leitner und sein Wiener Partner Moritz Kindl souverän ins Achtelfinale der U22-EM in Antalya (Tur) ein. Dort setzte das rot-weiß-rote Duo seinen Erfolgslauf fort und schaltete die Schweizer Paarung Broch/Jordan in zwei Sätzen aus. Im Viertelfinale platzte dann allerdings der Traum von der Medaille