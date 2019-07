Dreimal bereits hatte er an diesem Tag Geschosse auf dem Dach seiner Wohnung einschlagen hören, beim vierten Mal wurde es einem Mieter in der Sobieskigasse im Wiener Bezirk Alsergrund zu viel: Er griff zum Telefon und rief die Polizei. Die Beamten konnten bald den mutmaßlichen Schützen, der auf das Nebenhaus gefeuert hatte, ausfindig machen. Der leugnete erst, doch das am Fenster lehnende Gewehr sollte den Mann in Erklärungsnot bringen.