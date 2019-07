„Ich bringe dich um“

Der 30-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass die Frau plötzlich ohne Grund auf ihn losgegangen sei und ihn mit dem Werkzeug in der Hand mit dem Umbringen bedroht habe. Sie habe mit der herausgeklappten Feile auch mehrmals in Richtung seines Genitalbereiches geschnappt, berichtete er weiter. Der 30-Jährige wurde nicht verletzt. Die Frau, die ebenfalls unverletzt blieb, wurde zur Polizeiinspektion gebracht. Eine Einvernahme ist bis dato noch ausständig.