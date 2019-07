Die Australierin Tracey Hannah hatte am Freitag in der Qualifikation der Elite-Damen mit einer Zeit von 3.27,173 eine Richtmarke und Bestzeit auf die Weltcupstrecke gezaubert. Doch Vali Höll sorgte am Samstag im Finale der Juniorinnen für eine Sensation und war nochmals um 0,955 Sekunden schneller als Hannah. Da die Australierin dann im Finale der Elite Damen zwar gewann, aber mit 3.27,600 Minuten nicht mehr an ihre Zeit aus der Quali herankam stand fest: Höll ist die schnellste Frau in Les Gets, feiert quasi ihren ersten Weltcup-Sieg bei den „Großen“.