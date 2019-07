Erst im Mai wurden Profitänzer Thomas Kraml und Ex-Skistar Lizz Görgl zu den Siegern von „Dancing Stars“ 2019 gekürt, jetzt hat der diplomierte Tanzmeister einen ganz dicken Fisch an Land - Pardon - in den Ballroom gezogen. Für einen 90-minütigen US-Fernsehfilm dreht er derzeit in Wien. Diesmal mit dem US-Serienstar Elisabeth Harnois, „Beck is back!“-Schauspielerin Julia Dietze und Ex-„Cobra 11“-Mime Christian Oliver.