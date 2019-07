Die UNO hatte kürzlich deutlich an die Europäer appelliert, die Seenotrettungen im Mittelmeer (siehe auch Video oben) wieder aufzunehmen und die geretteten Migranten in EU-Länder und nicht zurück nach Libyen zu bringen. Dem nachzukommen, wäre ein Fehler, wie der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz findet. „Europa muss im Kampf gegen illegale Migration Kurs halten und sehr genau aufpassen, welche Signale es aussendet“, so der ÖVP-Chef in einer Stellungnahme. Die Rettung aus Seenot dürfe nicht mit einem Ticket nach Mitteleuropa verbunden sein, hieß es einmal mehr.