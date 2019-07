„Am Freitag gegen 18.30 Uhr bedrohte in einem Tankstellenlokal in Klagenfurt ein 44-jähriger in Klagenfurt wohnhafter Mann aus dem Kosovo nach einem heftigen Streitgespräch einen 48-jährigen Landsmann, der in Sankt Veit wohnt. Im Streit ging es um die Zugehörigkeit der beiden Personen zum Kosovo“, schildert ein Polizist.