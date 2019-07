Bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich sind die Entscheidungen der Schiedsrichterinnen häufiger mit dem Videobeweis abgesichert worden als die der männlichen Referees bei der WM 2018. Wie der Weltverband FIFA am Freitag mitteilte, hat der Video Assistant Referee (VAR) bei der Frauen-WM 535 Spielszenen gecheckt und war im Durchschnitt 10,28 Mal in jedem der 52 Spiele aktiv.