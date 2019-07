Ein 53-Jähriger aus Waidhofen an der Ybbs lenkte am 12. Juli, gegen 19.15 Uhr, einen Pkw auf der B 121 aus Richtung Gaflenz kommend in Richtung Waidhofen durch das Stadtgemeindegebiet von Waidhofen an der Ybbs. Zur gleichen Zeit lenkte ein 24-jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land einen Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Dabei kam er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen den Pkw des 53-Jährigen.