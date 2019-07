In der Folge begannen die Autolenker heftig zu streiten, die Auseinandersetzung gipfelte in Handgreiflichkeiten, wobei der 64-Jährige auf seine Kontrahentin einschlug und sie an der Wange verletzte. Nachdem sich die beiden noch gegenseitig bespuckt hatten, stieg der 64-Jährige wieder in sein Auto ein und fuhr davon. Die junge Lenkerin alarmierte daraufhin die Polizei.