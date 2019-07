Allerdings, so Stratmann, gibt es „nicht die eine spezifisch beste Lösung“, um den Verkehr nachhaltiger zu gestalten, sondern vielmehr werde der Antriebsmix entscheidend sein, wobei vollelektrische Modelle für den urbanen Verkehr am besten geeignet sind. Für die Mittelstrecke sind es nach diesem Szenario Plug-in-Hybridmodelle und für lange Strecken und schwere Lasten die Brennstoffzelle. Soweit die Zukunft. „Wir müssen uns aber nicht nur Gedanken um die zukünftigen Fahrzeuge machen, sondern vielmehr nach Lösungen suchen, wie die Modelle, die jetzt und noch in den kommenden Jahren auf den Straßen fahren, umweltverträglicher gestaltet werden können.“