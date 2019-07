Die meisten Teilnehmer an der derzeit viralen „Bottle Cap Challenge“, die sich in den sozialen Medien viral verbreitet, benützen ihre Füße in Kung-Fu-Manier, um ihre Flaschen zu öffnen. Die ungarische Polizei greift lieber zur Dienstwaffe, wie in einem vor Kurzem auf Instagram geposteten Video zu sehen ist (siehe oben). Diese Technik erweist sich als äußerst effektiv.